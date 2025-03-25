Kayseri'de anne katili 17 yaşındaki genç kız tutuklandı

DHA

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki Tuşan Ceylan ile, 17 yaşındaki kızı M.C. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında M.C., annesine bıçakla saldırdı.

Tuşan Ceylan, saldırı sırasında aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı.

ANNESİNİ ÖLDÜRDÜ

Ceylan’ın cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi’nin morguna konuldu.

Olayın ardından M.C., gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Tuşan Ceylan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak, Hulusi Akar Camii'ndeki cenaze namazı sonrası Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Gözaltına alınan M.C., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

KARDEŞİ DE OĞLUNU KURTARMAK İSTERKEN BOĞULMUŞ

Öte yandan, Tuşan Ceylan'ın kardeşi Doğan Ceylan'ın (36) 2023 yılının Haziran ayında ailesiyle birlikte Yamula Barajı kıyısına pikniğe gittiği, küçük oğlunun otomobilde oynarken el frenini indirdiği ve aracın suya girdiği öğrenildi.

Oğlunu otomobilden çıkarıp kurtaran Ceylan'ın ise boğularak yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.