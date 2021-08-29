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    Kayseri'de annesinden para alamayan şahıs evini yaktı

    Annesinden para isteyen şahıs ret cevabını alınca oturdukları evin odunluğunu yaktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
    • İHA
    • 29.08.2021 - 14:20
    • Güncelleme : 29.08.2021 - 15:12
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    Kayseri'de annesinden para alamayan şahıs evini yaktı

    Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde oturan M.K., annesi H.K.'dan para istedi.

    Anne H.K.’nın oğluna para vermemesi üzerine anne ve oğlu arasında tartışma çıktı.

    ODUNLUĞU ATEŞE VERDİ

    Tartışma sırasında M.K., evlerinin önünde bulunan odunluğu ateşe vererek evden kaçtı.

    İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kayseri'de annesinden para alamayan şahıs evini yaktı ViDEO

    Kayseri de annesinden para alamayan şahıs evini yaktı #1

    YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

    Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye erleri de kısa süre içerisinde yangını kontrol altına aldı.

    YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Polis ekipleri de evi ateşe verdikten sonra kaçan M.K.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

    Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Kayseri de annesinden para alamayan şahıs evini yaktı #2

    Kayseri de annesinden para alamayan şahıs evini yaktı #3

    Kayseri de annesinden para alamayan şahıs evini yaktı #4

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