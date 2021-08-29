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- Kayseri'de annesinden para alamayan şahıs evini yaktı
Kayseri'de annesinden para alamayan şahıs evini yaktı
Annesinden para isteyen şahıs ret cevabını alınca oturdukları evin odunluğunu yaktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- İHA
- 29.08.2021 - 14:20
- Güncelleme : 29.08.2021 - 15:12
Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde oturan M.K., annesi H.K.'dan para istedi.
Anne H.K.’nın oğluna para vermemesi üzerine anne ve oğlu arasında tartışma çıktı.
ODUNLUĞU ATEŞE VERDİ
Tartışma sırasında M.K., evlerinin önünde bulunan odunluğu ateşe vererek evden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
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YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye erleri de kısa süre içerisinde yangını kontrol altına aldı.
YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Polis ekipleri de evi ateşe verdikten sonra kaçan M.K.’yi yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.