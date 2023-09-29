Kayseri'de apartmanın 5'inci katında yangın! Vatandaş binanın karşısına oturup izledi Bir binanın 5. katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Meraklı vatandaşlar, itfaiyenin çalışmasını film izler gibi izledi.

İHA Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 5 katlı binanın en üst katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Bunun üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Vatandaş merakla izledi İtfaiyenin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu yangın söndürülürken, çevrede toplanan vatandaşlar da çalışmaları meraklı gözlerle izledi. Yaralı hastaneye kaldırıldı Yangın sırada evde bulunan D.C.Y., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangının çıktığı ikamette büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)