Kayseri'de ev sahibini darbettikleri apartmanın 3'üncü katından çarşafla indiler: 2 gözaltı

Kayseri'de apartmanın 3'üncü katından çarşafla indiler: 2 gözaltı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde S.A. ile E.Ö. alkol içmek için arkadaşları H.Ü.'nün evine gitti.

PARMAK İZİYLE KAPISI AÇILAN EVDEN ÇIKAMADILAR

Evde henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıkarken, tartışmanın büyümesi üzerine S.A. ile E.Ö. ev sahibi H.Ü.'yü darbetti.

Daha sonra evin kapısının parmak iziyle açılmasından dolayı şahıslar evden çıkamadı.

ÇARŞAFLA BİNADAN İNDİLER

S.A. ve E.Ö. 3'üncü katta bulunan evden çarşafları birbirine bağlayarak, binanın altında bulunan marketin çıkıntısına indi.

2 şahıs burada mahsur kalırken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

DARBEDİLEN ŞAHIS TEDAVİ ALTINA ALINDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından H.Ü.'yü ambulansla hastaneye kaldırdı.

İtfaiye ekipleri de S.A. ve H.Ü.'yü mahsur kaldıkları yerden indirerek, polis ekiplerine teslim etti.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan 2 şahıs gerekli işlemler için karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.