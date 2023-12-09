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Kayseri'de araçların lastiğini patlatan şahıs tutuklandı: Sanki adam öldürdük

Kayseri'de araçların lastiğini patlatan şahıs tutuklandı: Sanki adam öldürdük Kocasinan ilçesinde 7 aracın tekerini bıçakla patlatarak zarar verdikten sonra gazeteciye tekme savurup, "Sanki adam öldürdük. Ne çekiyorsun?" diyen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.