Kayseri'de araçların lastiğini patlatan şahıs tutuklandı: Sanki adam öldürdük

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde ilginç bir olay yaşandı.
Mimarsinan Susurluk ve Delice Sokak’ta meydana gelen olayda park halindeki 7 aracın tekerleklerini bıçakla patlatan bir kişi kaçtı.
Şüpheli gözaltına alındı
Araç sahiplerinin ihbarı üzerine harekete geçen Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri olayı F.D.'nin (25) yaptığını belirledi.
Operasyon düzenleyen ekipler, şahıs Alsancak Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı.
F.D., sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Kayseri Devlet Hastanesi’nde bulunan Adli Tabipliğe getirildi.
"Sanki adam öldürdük"
Şahıs burada kendisini görüntüleyen gazeteciye küfür edip tekme sallarken, "Sanki adam öldürdük. Ne çekiyorsun?" diyerek tepki gösterdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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