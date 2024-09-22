Kayseri'de aranan 44 kişi yakalandı Kentte çeşitli suçlardan aranan 44 kişi polis tarafından gözaltına alınırken, şüphelilerden biri ise saklandığı bazanın içinde yakalandı.

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DHA

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda da bin 852 kişi ve 3 bin 907 araç sorgulanırken, 119 iş yeri ile 295 park ve bahçe kontrol edildi.

Yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 44 kişi yakalandı.

BAZANIN ALTINDAN ÇIKTI

Şüpheliler arasında bir kişi, saklandığı bazanın içinde yakalandı. Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)