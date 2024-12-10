Kayseri'de aranan 8 zanlı yakalandı

AA & Ensonhaber

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik uygulama yaptı.

38 ekip ve 106 personelin katıldığı uygulamada 2 bin 408 araç ve 4 bin 497 kişi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalandı.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Uygulamada 1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 8.65 gram uyuşturucu madde, 1 de hacizli belgeli otomobil ele geçirildi.

Öte yandan üzerinde uyuşturucu madde bulunan 7 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.