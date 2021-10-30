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Kayseri’de arkadaşlar arasındaki kavgada bir kişi başından vuruldu

Kayseri’de arkadaşlar arasındaki kavgada bir kişi başından vuruldu

3 arkadaşın karıştığı kavgada kan aktı. Başından vurulan ve ağır yaralanan bir kişi hastaneye kaldırılırken, polis diğer 2 şüpheliyi gözaltına aldı.