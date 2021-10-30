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- Kayseri’de arkadaşlar arasındaki kavgada bir kişi başından vuruldu
Kayseri’de arkadaşlar arasındaki kavgada bir kişi başından vuruldu
3 arkadaşın karıştığı kavgada kan aktı. Başından vurulan ve ağır yaralanan bir kişi hastaneye kaldırılırken, polis diğer 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
- DHA
- 30.10.2021 - 12:54
- Güncelleme : 30.10.2021 - 15:03
Kayseri'deki bir arkadaş grubu arasında nedeni bilinmeyen şekilde tartışma başladı.
Giderek alevlenen tartışma, kavgaya dönüştü.
O.A., B.B.Ö. ve M.F.Ö.'nün karıştığı kavgada silahlar da çekilince, bir kişi vuruldu.
BAŞINDAN VURULDU
Başından vurularak ağır yaralandığı öğrenilen O.A., ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hasteneye kaldırıldı.
Olay bölgesine gelen polis ekipleri ise B.B.Ö ve M.F.Ö'yü gözaltına aldı.
Kavga ile ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.