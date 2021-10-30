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    Kayseri’de arkadaşlar arasındaki kavgada bir kişi başından vuruldu

    3 arkadaşın karıştığı kavgada kan aktı. Başından vurulan ve ağır yaralanan bir kişi hastaneye kaldırılırken, polis diğer 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
    • DHA
    • 30.10.2021 - 12:54
    • Güncelleme : 30.10.2021 - 15:03
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    Kayseri’de arkadaşlar arasındaki kavgada bir kişi başından vuruldu

    Kayseri'deki bir arkadaş grubu arasında nedeni bilinmeyen şekilde tartışma başladı.

    Giderek alevlenen tartışma, kavgaya dönüştü.

    O.A., B.B.Ö. ve M.F.Ö.'nün karıştığı kavgada silahlar da çekilince, bir kişi vuruldu.

    BAŞINDAN VURULDU

    Başından vurularak ağır yaralandığı öğrenilen O.A., ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hasteneye kaldırıldı.

    Olay bölgesine gelen polis ekipleri ise B.B.Ö ve M.F.Ö'yü gözaltına aldı.

    Kavga ile ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

    Kayseri’de arkadaşlar arasındaki kavgada bir kişi başından vuruldu #1

    Kayseri’de arkadaşlar arasındaki kavgada bir kişi başından vuruldu #2

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