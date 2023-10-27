Kayseri'de Atatürk'e çirkin saldırıda 3 liseli fotoğrafını yaktı Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını yakıp sosyal medyada paylaşan 3 lise öğrencisi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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DHA

Sosyal medyada çirkin saldırılara karşı sanal devriye ekipleri çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor...

Son olarak sosyal medya bir görüntü daha ekipleri harekete geçirdi.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde lise öğrencileri A.K., A.N. ve H.E., Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını yaktığı anlar görüntülendi.

1 kişi yaktı 2 kişi izledi

Öğrencilerden A.K.'nin fotoğrafı ateşe verdiği, diğer arkadaşlarının ise yanında bulunduğu öğrenildi.

Yaşanan olay sosyal medyada da paylaşılmasının ardından 3 öğrenci, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

3 liseli gözaltına alındı

Konuyla ilgili Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Kayseri’de, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafının yakılması olayına ilişkin sosyal medya platformlarında bir videonun dolaşıma girdiği tespit edilmiştir.



Bahse konu olaya karışan kişiler tespit edilerek gözaltına alınmış olup, adli ve idari süreç başlatılmıştır.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)