Kayseri'de ayrıldığı kadını vurdu, 'bu daha fragman' dedi

Kayseri'de ayrıldığı kadını vurdu, 'bu daha fragman' dedi

Ayrıldığı kadını vuran K.S., gözaltına alınmasının ardından emniyete götürülürken yaptığının fragman olduğunu söyledi. Vurduğu kadına yönelik konuşan K.S., "Daha cehennemi yaşayacaksın" dedi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi Şinasi Caddesi üzerinde, pazartesi günü gece saatlerinde K.S. isimli bir şahıs, dini nikahlı olup ayrıldığı R.G. isimli kadını vurduktan sonra kiraladığı araçla olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. R.G., yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan K.S.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Arkadaşının evinde saklandığı tespit edildi

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın gerçekleştiği yerden itibaren güvenlik kameralarını mercek altına aldı.

Şüpheli K.S.'nin, Melikgazi ilçesine bağlı Keykubat Mahallesi Güllübahçe Caddesi üzerinde bir arkadaşının evinde saklandığı tespit edildi.

Cinayet dedektifleri, özel harekat polislerinin de katılımı ile düzenlediği operasyonda, K.S.’yi gözaltına aldı.

Kayseri'de ayrıldığı kadını vurdu, 'bu daha fragman' dedi ViDEO

“Daha cehennemi yaşayacaksın”

Gözaltına alınan K.S., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından asayiş şubeye götürüldü. Bu sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına hakaret eden K.S., vurduğu kadına yönelik, "Bu fragmandı. Daha cehennemi yaşayacaksın. Bekleyin oğlum bekleyin." dedi.