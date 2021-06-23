Kayseri'de balkondan düşen kadının ağabeyi: Kocası itmiş olabilir

Raziye Ebru Erciyes, evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Erciyes'in ağabeyi Haluk Dökmez ise "Kardeşimin 11’inci kattan aşağı itildiğini düşünüyoruz. Deliler bunu gösteriyor" dedi.

Kayseri Emre Mahallesi'nde yaşayan ve 8 yıllık evli olan Raziye Ebru Erciyes, 20 Haziran günü, evlerinin balkonundan düştü.

Balkondan düşerek hayatını kaybeden talihsiz kadının kocası Hasan Devran Erciyes, şüphe üzerine gözaltına alındı.

Gözaltına alınan koca, kısa bir süre sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Raziye'nin ağabeyi ise kocasını suçladı.

"EŞİ DÜŞÜRMÜŞ OLABİLİR"

Raziye Ebru Erciyes'in memleketi Aksaray'da yaşayan ağabeyi Haluk Dökmez, kardeşinin olay günü eve alkollü gelen Hasan Devran Erciyes ile tartışması sonucu düştüğünü hatırlattı. Dökmez, Leyla ve henüz 6 aylık olan İrem adında iki çocuğu olan kardeşinin, eşinin iteklemesiyle düşmüş olabileceğini söyledi.

"O GECE EVE ALKOLLÜ GELDİĞİ GÖRÜLÜYOR"

Dökmez, apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarına göre Hasan Devran Erciyes'in, gece yarısı eve alkollü geldiğini, yaklaşık yarım saat sonra apartmandan iç çamaşırıyla bahçeye doğru koştuğunun görüldüğünü söyledi.

Dökmez, görüntülerden dolayı, ablasının balkondan düştükten sonra Hasan Devran Erciyes'in bakmak için koşarak çıktığını, yine aynı görüntülerde Erciyes'in bir süre sonra koşarak apartmana girdiğini ve peşinden gelen polislerin apartman içinde yakalayıp gözaltına aldıklarını anlattı.

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"BÜTÜN DELİLLER DÜŞÜRÜLDÜĞÜNÜ GÖSTERİYOR"

Dökmez, şunları söyledi:

''Kardeşim beden eğitimi yüksek okulunu bitirdi. Eşi, eve sallana sallana alkollü bir şekilde geliyor. Güvenlik kameralarında bu olduğu gibi açık şekilde gözüküyor. Yarım saat sonra aynı güvenlik kameraları, eşinin iç çamaşırlarıyla dışarı çıktığını gösteriyor.

Yukarıda yaşananlar hepimizi üzen olaylar. Ben ve ailem çok büyük acılar içerisindeyiz. Kardeşimin yukarıdan 11’inci kattan aşağı itildiğini düşünüyoruz. Bize göre bütün deliller ve bilgiler bunu gösteriyor. Bu tamamen bir kadın cinayeti. Başına gelmeyen ve yaşamayan bilemiyor.

"KARDEŞİM KENDİSİNİ ATMAZ"

Biz bunu çok kötü bir şekilde yaşadık ve hala daha acısını çekiyoruz. Devran Erciyes'in tamamen suçlu olduğunu düşünüyoruz. Kendisi alkollü olduğunu kabul etse de kavga edip yarım saat sonra kardeşim balkondan düşüyorsa, bunda kesinlikle bir olay arıyoruz ve olduğunu da düşünüyoruz. Fakat buna karşılık 2 gündür nezarette bulunan Devran Erciyes serbest kaldı.

Kardeşimin kendini atacak bir psikolojisi ya da intihar edecek bir durumu kesinlikle yoktu. Üniversite mezunu, şen şakrak birisiydi. Tek isteğimiz adaletin tecelli etmesi.

Biz bunları her zaman televizyonlarda seyrediyorduk. İnsanın başına gelmeyince hiçbir şekilde bilemiyor. İnşallah devletimiz gerekeni yapacaktır diye düşünüyorum."





"KARŞI TARAF İFADEYİ ÇEKİN DEDİ"

Kardeşi Raziye Ebru Erciyes'in cenazesini Aksaray'a getirip defnettiklerini belirten Dökmez, ''Dün şahsın adli kontrol şartıyla serbest kaldığını öğrendik. İfadesinde ise alkollü olduğunu ve tartıştıklarını kabul ediyor. 'Ben itmedim' diyor. Ama bu saatten sonra kesinlikle itmediğini ve düzgün bir şekilde davrandığını düşünmüyorum.

Kendi ifadesinde yer aldığı gibi bu işin tamamen onun tarafından yapıldığını düşünüyoruz. 2 çocuğu ise Kayseri’de birisi 6 aylık diğeri 6 yaşında.

6 aylık çocuğu olan bir kişi zaten böyle bir şey yapmaz ve kendini hiçbir şekilde oradan atamaz.

Bu çocuk hala anneye muhtaç bir çocuk. Biz bu ikisini de almak için diğer tarafa bildirdik. Karşı taraf 'Biz çocukları veririz, fakat ifadenizi çekin' dediler. Biz kesinlikle ifadelerin geri çekilmesi yönünde değil, kim suçluysa cezasını çekmesi yönündeyiz.'' dedi.



