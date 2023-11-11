Kayseri'de bıçaklı kavga: 1'i ağır 3 kişi yaralandı Kayseri'de iki grup arasında meydana gelen bıçaklı kavgada yaralanan 1'i ağır 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Esenyurt Mahallesi'nde iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine F.Y. (50), oğlu M.Y. (16) ve C.A. aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı.

Kavgada F.Y. ağır yaralanırken haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Soruşturma başlatıldı

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken polis ekipleri de kavgaya karışan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)