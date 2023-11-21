Kayseri'de bir kişi pompalı tüfekle husumetlisinin annesini başından yaraladı

DHA
Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Fevzioğlu Mahallesi'nde otomobiliyle husumetlisi Oktay S.'nin yaşadığı müstakil eve giden Tuncer B., iddiaya göre, yanında getirdiği pompalı tüfekle evin kapısına ateş etti.
O sırada evde bulunan Oktay S.'nin annesi Fatma S., başına saçma isabet etmesi sonucu yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken adrese gelen sağlık ekipleri Fatma S.'yi Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.
Şüpheli aranıyor
Polis ekipleri olayın şüphelisi Tuncer B.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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