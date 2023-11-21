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Kayseri'de bir kişi pompalı tüfekle husumetlisinin annesini başından yaraladı

Kayseri'de bir kişi pompalı tüfekle husumetlisinin annesini başından yaraladı Kayseri'de bir kişinin husumetlisinin evine pompalı tüfekle ateş açması sonucu saçmaların başına isabet ettiği yaşlı kadın yaralandı.