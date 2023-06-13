Kayseri'de bir kişi trafikte tartıştığı şahıs tarafından vuruldu Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, iddiaya göre trafikte tartıştığı kişi veya kişiler tarafından vurularak yaralandı.

İHA Kayseri'de yaşanılan trafik kavgasında kan aktı.. Melikgazi ilçesine bağlı Hürriyet Yeniköy Mahallesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, A.B. ile kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler trafikte tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine kimliği belirsiz kişi veya kişiler pompalı tüfekle ateş ederek olay yerinden kaçtı. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı Bacağına saçmalar isabet eden A.B. yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. A.B. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılırken, polis ekipleri de şüphelilerin bulunması için geniş çaplı arama çalışması başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.