Kayseri'de birlikte yaşadığı adamı öldürdü

Beraber yaşadığı kadın tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan Rahmi Kekeç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken, zanlı ise gözaltına alındı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Eğribucak Mahallesi'nde, işsiz olduğu öğrenilen Rahmi Kekeç ile birlikte yaşadığı S.K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Kekeç, S.K. tarafından karın bölgesinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

KOMŞULARINDAN YARDIM İSTEDİ

Yaralı halde sokağa çıkarak komşularından yardım isteyen Rahmi Kekeç, komşularının ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

S.K. ise Rahmi Kekeç'in cep telefonunu alarak kaçtı.

Hastanede tedavi altına alınan Kekeç, 5 gün sonra yoğun bakımda hayatını kaybetti.

KATİL SEVGİLİ YAKALANDI

Polis ekipleri, Kekeç ile 1 hafta önce tanıştığı belirlenen S.K.'yı kaldığı evde yakalayarak gözaltına aldı. Sorgusunda cinayeti itiraf eden S.K., Rahmi Kekeç'ten aldığı cep telefonunu sattığını söyledi.

S.K, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.