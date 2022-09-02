3 saatlik çalışmayla müdahale edilen yangın, vatandaşlar tarafından film izler gibi izlendi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 4 katlı bir binanın çatı katı alevlere teslim oldu.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.

Kimse etkilenmedi

İtfaiye ekipleri apartmandaki vatandaşları tahliye ederken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yapılan incelemede yangından kimsenin etkilenmediği belirlenirken, yangının sıçrama riski de önlendi.

3 saat sürdü

3 saat süren yoğun çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı.

Öte yandan alevleri gören mahalle sakinleri sokağa döküldü.

İHA'nın aktarımına göre; canla başla yapılan çalışmaların vatandaşlar tarafından film izler gibi izlediği görüldü.

Kayseri’de bulunan apartmanın çatı katında yangın çıktı ViDEO