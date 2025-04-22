Kayseri'de cam silerken, dengesini kaybedip düştü
DHA

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi Dünya Sokak'taki 12 katlı binada, korkunç bir olay meydana geldi.

Binanın 4'üncü katındaki dairede yaşayan Nilgün Köstelekoğlu, cam sildiği sırada dengesini kaybederek pencereden beton zemine düştü.

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE

Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Köstelekoğlu, ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Adile Topçu
Editor