Kayseri'de cam silerken, dengesini kaybedip düştü

DHA
Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi Dünya Sokak'taki 12 katlı binada, korkunç bir olay meydana geldi.
Binanın 4'üncü katındaki dairede yaşayan Nilgün Köstelekoğlu, cam sildiği sırada dengesini kaybederek pencereden beton zemine düştü.
İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE
Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Köstelekoğlu, ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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