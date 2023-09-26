Kayseri'de çamaşır asan hamile kadın balkondan düştü
DHA

Kayseri'de panik dolu anlar yaşandı.

Melikgazi ilçesindeki 2 katlı binanın 1'inci katında meydana gelen olayda, 8 aylık hamile Emel El Ahmet, oturdukları 1’inci kattaki evlerinin balkonunda çamaşır asmaya başladı.

Balkondan düştü

Hamile kadın bu esnada, dengesini kaybedip aşağı düştü.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tedavi altına alındı

Yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen kadın, ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kayseri'de çamaşır asan hamile kadın balkondan düştü
Kayseri'de çamaşır asan hamile kadın balkondan düştü

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)