Kayseri'de çamaşır asan hamile kadın balkondan düştü

DHA
Kayseri'de panik dolu anlar yaşandı.
Melikgazi ilçesindeki 2 katlı binanın 1'inci katında meydana gelen olayda, 8 aylık hamile Emel El Ahmet, oturdukları 1’inci kattaki evlerinin balkonunda çamaşır asmaya başladı.
Balkondan düştü
Hamile kadın bu esnada, dengesini kaybedip aşağı düştü.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Tedavi altına alındı
Yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen kadın, ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)