Kayseri'de cenaze nakil aracı kaza yaptı: 2 ölü 3 yaralı

AA
İstanbul'dan Sivas'ın Gürün ilçesine cenaze taşıyan E.B. idaresindeki araç, Kayseri-Malatya karayolunun Karakuyu mevkiinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
2 kişi öldü
Kazada M.T. ile üzerinden kimlik çıkmayan bir kişi hayatını kaybetti, M.K, S.Ş. ve E.B. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazada hayatını kaybeden 2 kişi ile araçtaki cenaze de Pınarbaşı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.