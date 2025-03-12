AA

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin önü, kalabalık bir grup tarafından kesildi.

Aralarında küçük yaşta çocukların da bulunduğu şüpheliler, araçta bulunan kişilere ait 2 cep telefonunu gasbetti.

Şüpheliler olay yerinden kaçarken sürücü durumu polise bildirdi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine çalışma başlattı.

9 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İncelemede, olaya karışanların kimliklerini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla 5'i çocuk 9 zanlıyı çaldıkları 2 telefonla yakaladı.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, 5 çocuğun ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Büşra Yıldız
Muhabir