Kayseri'de cinsel istismardan yargılanan sanığına 55 yıl hapis

Kızı ve 3 yeğenine cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan D.Y., 55 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de yaşayan D.Y.'nin, 2009- 2020 yılları arasında yeğeni B.D. ile kızı Y.Y.'ye, 2018- 2021 yılları arasında da diğer yeğenlerine cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi.

Şikayet üzerine gözaltına alınan D.Y., ‘cinsel istismar’ suçundan tutuklandı.

Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan sanık D.Y., cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bugün karar duruşmasına katıldı.

"EŞİMİN İFTİRASINA UĞRADIM"

Kendisine iftira atıldığını öne süren sanık D.Y., "Eşim beni başkasıyla aldatıyordu. Onun yönlendirmesi ve yeğenlerimi de başka erkeklerle sigara içerlerken uygunsuz şekilde görmem ve ailelerine söyleyeceğimi belirtmem nedeniyle bana iftira atılıyor. Kesinlikle hiçbir eylemim olmadı." dedi.

55 YIL CEZA ALDI

Mahkeme heyeti, sanık D.Y.'ye, kızı Y.Y.’ye yönelik eylemi nedeniyle 'cinsel istismar' suçundan 24 yıl, yeğenlerinden M.D.'ye yönelik eylemi nedeniyle aynı suçtan 11 yıl 3 ay, R.D. ve B.D.’ye yönelik eylemleri nedeniyle de 10'ar yıl olmak üzere toplam 55 yıl 3 ay hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.