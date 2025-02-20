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AA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde amcasının kızı M.A.'ya cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yakalanan Suriye uyruklu i.A. geçtiğimiz temmuz ayında tutuklandı.

İstismar iddiasının ardından kentte olayların çıkmasıyla çok sayıda kişi yaralanarak gözaltına alındı.

"BERAATİMİ İSTİYORUM"

Şüphelinin yargılanması başladı ve 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu.

Sanık İ.A. ise duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı.

Sanık, yeminli tercüman eşliğinde yaptığı savunmasında, suçlamaları reddederek beraatini istedi.

"TERCÜMAN YANLIŞ ÇEVİRİ YAPTI"

Mahkeme başkanının, daha önce alınan ifadesinde suçlamaları kabul ettiğini hatırlatması üzerine sanık, tercümanın söylediklerini yanlış çevirdiğini, şimdiki ifadesinin doğru olduğunu öne sürdü.

Müşteki avukatı ise mağdur ile ailesinin 5 Kasım 2024'te gönüllü geri dönüş kapsamında ülkeleri Suriye'ye döndüğünü, kendileri ve yakınlarına ulaşamadığını belirtti.

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DNA ÖRNEĞİNE RASTLANDI

Mahkeme başkanının mağdur M.A.’nın kıyafetlerinde DNA örneklerinin olduğuna dair dosyada rapor olduğunu hatırlatması üzerine sanık I.A., “Tuvalet ihtiyacını giderdikten sonra temizlik yaptım. O da yanımdaydı. Bundan dolayı kıyafetlerinde DNA örneğim M.A.’ya geçmiş olabilir” cevabını verdi.

VİDEOYU ÇEKEN KİŞİ TANIK OLARAK DİNLENDİ

Sanık I.A. ile mağdur M.A.’nın tuvalette olduğu anlara ilişkin videoyu çeken K.S. ise tanık olarak dinlendi. Parkta arkadaşları ile oturduğunu anlatan tanık K.S., “Arkadaşım tuvalete gitmişti. İçeriden kız sesi geldiğini söyledi. Beni çağırdı. Şüphelendim. Tuvaletin üstünden kamera kaydı aldım. Polis aradık. Kapıyı tuttuk. Polis gelince de mahalleli yoğunluk oluşturdu. Sonra karakola gittik” dedi.

CEZANLANDIRILMASI TALEP EDİLDİ

Bir tanığın dinlendiği duruşmada, savcı esasa ilişkin mütalaasında, olaydan önce de mağdura yönelik çok sayıda cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle sanığın "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından cezalandırmasını talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşma savcısı mütalaasının hazır olduğunu açıkladı.

Savcı, sanık I.A.’nın daha önce de mağdur M.A.’ya 15 kez evinde alıkoymak suretiyle cinsel istismarda bulunduğunu, olay günü de 26 dakika boyunca tuvalette alıkoyduğu gerekçesiyle zincirleme şekilde ‘Nitelikli cinsel istismar’ ve ‘Hürriyeti yoksun kılma’ suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti verdiği ara karar ile sanık I.A.’nın tutukluluk halinin devamına ve sanığın bir sonraki duruşmada mahkeme salonunda hazır edilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.