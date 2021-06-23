Surp Toros Gregoryan Ermeni Kilisesi'nde definecilerin kazı yaptığı belirlenirken, kilisenin duvarlarına sprey boyalarla yazı yazıldı. Tahrip edilen kilise, turizme kazandırılmayı bekliyor.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Tavlusun Mahallesi’nde bulunan Surp Toros Gregoryan Ermeni Kilisesi, definecilerin işgaline uğradı.

18'inci yüzyılda inşa edilen kilise, tahrip edildi. Bir odasında 2 metrelik çukur açıldı.

Duvarlarına sprey boyayla yazı yazılan kilisenin yeniden onarılması gerekiyor.

Kayseri'de defineciler tarihi kiliseyi tahrip etti VİDEO





"ERMENİ VATANDAŞLAR BU KİLİSEYİ KULLANMIŞ"

Kilise hakkında bilgi veren Tavlusun Mahalle Muhtarı Mehmet Yılmaz, “Burası 1800’lü yıllarda yapılmış bir Ermeni kilisesi. Mübadele döneminden önce buradaki Ermeni vatandaşlar bu kiliseyi kullanmış.

Mübadele döneminden sonra çevredekilerin kimisi buraya saman doldurmuş, kimisi de buraya zararlar vermiş. Buranın restore edilerek turizme kazandırılması gerekiyor.

Çünkü yurt dışından gelen vatandaşlar var. Orada yaşayan insanlar buraya geldiğinde bölgeyi bu şekilde görmek istemiyor. Çoğu yerlerin restorasyonu yapılmışken, bizler Tavlusun bölgemizdeki tarihi yapılarında da aynı şekilde restore edilmesini istiyoruz.” diye konuştu.

"RESTORASYON ÇALIŞMASI YAPILMALI"

Definecilerin bölgeye zarar verdiğini belirten Yılmaz, “Melikgazi Belediyemiz bu konuda duyarlı. Çevre güvenliğini aldılar. Koruma altına almaya çalışıyorlar. Kayseri emniyetimiz bu konuda sık sık denetimlerini yapıyor. Yalnız definecileri tutmak mümkün olmuyor.

Hangi tedbiri alırsanız alın defineciler buraya yine zarar veriyor. Gördüğümüz durum içimizi acıtıyor.

Bu konuyla ilgili eğer restorasyon çalışması başlarsa definecilerin daha uzak tutulacağına inanıyoruz. Defineciler tarihi dokuya zarar vereceğini hesaplamadan kendi çıkarı doğrultusunda buraları eşiyor.

Buralara rastgele zarar veriliyor. Bunlardan kurtulmamız için mücadele etmemiz gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, tarihi kilisenin özel mülk olması nedeniyle restorasyonunun yapılamadığı bildirildi.



