AA

Kayseri'de Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, depremzede H.K'nin evinden 500 bin lira değerinde ve çalındığı ihbarı aldı.

Polis ekipleri kimliğini tespit ettikleri 22 yaşındaki şüpheli A.S'yi yakaladı.

Zanlının üzerinde 20 gram uyuşturucu da bulundu.

Tutuklandı

Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlı, hakimlikçe tutuklandı.

Basın mensuplarına saldırdı

Bu arada, zanlının bir yakını, adliye önünde basın mensuplarına saldırdı.