Kayseri'de depremzedenin altın ve dövizini çalan zanlı tutuklandı Depremzede vatandaşın ikametinden 500 bin lira değerinde altın ve döviz çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

AA Kayseri'de Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, depremzede H.K'nin evinden 500 bin lira değerinde altın ve döviz çalındığı ihbarı aldı. Polis ekipleri kimliğini tespit ettikleri 22 yaşındaki şüpheli A.S'yi yakaladı. Zanlının üzerinde 20 gram uyuşturucu da bulundu. Tutuklandı Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlı, hakimlikçe tutuklandı. Basın mensuplarına saldırdı Bu arada, zanlının bir yakını, adliye önünde basın mensuplarına saldırdı.