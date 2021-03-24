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    Kayseri'de dükkandan tütün çalan hırsız

    Girdiği dükkanın önünden 1400 TL değerindeki bir poşet tütünü çalan hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı.
    • İHA
    • 24.03.2021 - 09:27
    • Güncelleme : 24.03.2021 - 09:46
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    Kayseri'de dükkandan tütün çalan hırsız

    Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı İstasyon Caddesi'nde tütün satan bir dükkan, hırsızın hedefi oldu.

    Müşteri gibi dükkana giren zanlı, dükkan sahibinin bir anlık dikkatsizliğinden faydalanarak kapının önünde duran 1400 TL değerindeki tütünü alıp, kayıplara karıştı.

    POLİS HAREKETE GEÇTİ

    Dükkan sahibi Yakup Kaya, şahsı pek tanımadığını belirterek "Konuyla ilgili olarak emniyete şikayetimizi yaptık. Polis tarafından bilinen bir şahıs olduğunu söylediler. Güvenlik kamera görüntülerini de polise teslim ettim. Şahsın yakalanarak gerekenin yapılmasını istiyorum." diye konuştu.

    Öte yandan hırsızlık anı ise dükkanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    Kayseri de dükkandan tütün çalan hırsız #1

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