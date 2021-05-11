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- Kayseri'de dur ihtarına uymayan sürücü yakalandı
Kayseri'de dur ihtarına uymayan sürücü yakalandı
Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayıp, otomobil ile kaçmaya çalışan 3 kişi, ekiplerce yapılan kovalamaca sonucu yakalanarak haklarında işlem yapıldı.
- DHA
- 11.05.2021 - 03:57
- Güncelleme : 11.05.2021 - 05:59
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yol kontrolü yapan polis ekipleri C.K yönetimindeki aracı durdurmak istedi.
Polisin dur ihtarına uymayan sürücü ve araçta bulunan iki yolcu kaçmaya başladı.
YARIM SAATLİK KOVALAMACA
Yarım saat süren kovalamaca araç, ekipler tarafından durduruldu.
Ehliyetsiz olduğu belirlenen C.K’ya 'ehliyetsiz araç kullanmak', 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal', 'trafiği tehlikeye sokmak' ve 'çekme belgeli aracı trafikte kullanmak' suçundan işlem yapıldı.
Otomobilde yolcu olarak bulunan İ.B. ve B.Ö.'ye de sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle para cezası uygulandı.
Otomobil ise çekiciyle otoparka çekildi.