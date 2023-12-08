Kayseri'de Edanur’un katili eski sevgili hakim karşısına çıktı: Müebbet hapsi isteniyor 18 yaşındaki eski sevgilisi Edanur Çoban'ı iş çıkışı pompalı tüfekle vurarak öldüren 21 yaşındaki Gökhan Çatbaş hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DHA

Kayseri'de Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'nde restoranda garson olarak çalışan Edanur Çoban, iş çıkışı evine giderken arkasından gelen eski sevgilisi Gökhan Çatbaş'ın silahlı saldırısına uğradı.

Çoban, pompalı tüfekle açılan ateşle yere yığılırken, Çatbaş ise kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Çoban'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Nevşehir'de yakalandı

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Gökhan Çatbaş'ı, Nevşehir'in Avanos ilçesi girişinde yakalayıp, Kayseri'ye getirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çatbaş, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü'nü kazandığı, üniversite eğitimi için restoranda garsonluk yapıp harçlık biriktirdiği belirtilen Edanur Çoban, memleketi Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde toprağa verildi.

İddianame düzenlendi

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenledi.

Sanık Gökhan Çatbaş hakkında 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

"Öl lan diyerek kafasına ateş açtı"

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede ifadesine yer verilen olayın görgü tanığı S.T., evinin olay yerine yakın olduğunu anlatarak şunları kaydetti:

Silah sesi duydum. Önce torpil patlatıyorlar sandım. Camdan dışarı baktım. Sırtında bavula benzer askılı çantası olan birisini gördüm. Elinde av tüfeği vardı. Sırtına doğru tepeden ateş ediyordu. Geriye doğru 2-3 adım attı. Yerden bir şey aldı. Tekrar yaklaşıp 'öl lan' diyerek küfür ve hakaret ederek kafasına doğru ateş etti. Soğukkanlı şekilde tüfeği çantasına koyup karşı tarafa geçti. Sonra 112'yi aradım.

"Olayı tasarlamadım"

Gökhan Çatbaş'ın, nöbetçi mahkemede verdiği ifadeye de yer verilen iddianamede cinayeti işlediği pompalı tüfeği çantayla getirdiğini anlatarak şu ifadeleri kullandı:

Olay sırasında alkolün etkisindeydim. Bana hakaret etti. Gözüm döndü ve ateş ettim. Olayı tasarlamadım, tüfeği yanımda getirmemin sebebi de intihar etmek içindi. Edanur'u öldürmek istemedim. Edanur ayrılmak istediği için olay günü son bir kez onunla konuşmak için gittim. Hakaret edince gözüm döndü.

Sanık Gökhan Çatbaş 21 Aralık'ta ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)