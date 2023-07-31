Kayseri'de eğlence mekanında çalışan kadın 7'nci kattan düştü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi dün 7 katlı binanın son katında yalnız oturan ve kısa bir süre önce İzmir'den geldiği öğrenilen 20 yaşındaki Ayyüce Dilşat Çalışkan, dehşeti yaşadı.
Sabah saatlerinde oturma odasının penceresinden düşen kadın, düştüğü zemindeki mazgalın kırılmasıyla bir iş yerinin deposuna girdi.
Saat 15.00 sıralarında yoldan geçen vatandaşlar, mazgaldan aşağıya baktıklarında hareketsiz halde yatan Çalışkan'ı gördü.
Hayatını kaybettiği belirlendi
Durum polis ve sağlık ekiplerine bildirilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çalışkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Ayyüce Dilşat Çalışkan, bulunduğu yerden itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı.
Çalışkan, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Eğlence mekanında çalıştığı tespit edildi
Ayyüce Dilşat Çalışkan'ın eğlence mekanlarında sahneye çıkıp, şarkı söylediği ortaya çıktı. Genç kadının çalışmak için İzmir'den Kayseri'ye geldiği öğrenildi.
Çalışkan'ın ayrıca sosyal medya hesabından seslendirdiği şarkıları paylaştığı görüldü.