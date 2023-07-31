Kayseri'de eğlence mekanında çalışan kadın 7'nci kattan düştü
DHA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi dün 7 katlı binanın son katında yalnız oturan ve kısa bir süre önce İzmir'den geldiği öğrenilen 20 yaşındaki Ayyüce Dilşat Çalışkan, dehşeti yaşadı.

Sabah saatlerinde oturma odasının penceresinden düşen kadın, düştüğü zemindeki mazgalın kırılmasıyla bir iş yerinin deposuna girdi.

Saat 15.00 sıralarında yoldan geçen vatandaşlar, mazgaldan aşağıya baktıklarında hareketsiz halde yatan Çalışkan'ı gördü.

Hayatını kaybettiği belirlendi

Durum polis ve sağlık ekiplerine bildirilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çalışkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Ayyüce Dilşat Çalışkan, bulunduğu yerden itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı.

Çalışkan, otopsi için Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

7'nci kattan düşüp ölen Ayyüce'nin eğlence mekanlarında sahne aldığı ortaya çıktı #3

Eğlence mekanında çalıştığı tespit edildi

Ayyüce Dilşat Çalışkan'ın eğlence mekanlarında sahneye çıkıp, şarkı söylediği ortaya çıktı. Genç kadının çalışmak için İzmir'den Kayseri'ye geldiği öğrenildi.

Çalışkan'ın ayrıca sosyal medya hesabından seslendirdiği şarkıları paylaştığı görüldü.