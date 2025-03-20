Kayseri'de elektrikli battaniyeden kaynaklı yangın paniği

İHA
Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Şahmelik mahallesinde Memiş B.'ye ait ikamette, yangın çıktı.
İddiaya göre, yangının elektrikli battaniyeden kaynaklandığı bildirildi.
ÇEVREDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Jandarma çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise alevlere müdahale etti.
F.B. DUMANDAN ETKİLENDİ
Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülürken, dumandan etkilenen F.B. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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