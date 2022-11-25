Kayseri'de eşinin yüzüne kaynar su döktü, serbest kaldı

Tartıştığı Afganistan uyruklu eşinin yüzüne kaynar su dökerek yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan koca, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Şems Sokak'taki 2 katlı binada oturan 29 yaşındaki Afgan Quasım A. ile 24 yaşındaki eşi Zanab Noori arasında salı gecesi tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü.

Yüzüne kaynar su attı

Quasım A., eşi Zanab Noori'yi yüzüne attığı kaynar su ile yaraladı.

İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gözaltına alındı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Zanab Noori'yi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Quasım A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

‘Yanlışlıkla döküldü’

Quasım A.'nın, verdiği ifadede, “Eşime ben bir şey yapmadım. Şişenin içinde kaynar su vardı. Bu yanlışlık sonucu yüzüne döküldü.” dediği öğrenildi.

Adli kontrol şartıyla serbest kaldı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Quasım A., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

DHA’nın haberine göre yüzüne kaynar su dökülen Afgan kadın ise tedavisinin ardından taburcu edildi.