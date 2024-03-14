Kayseri'de eski sevgili cinayetinde duruşma görüldü: Acılı baba en ağır cezayı istedi İş çıkışında eski erkek arkadaşının silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden genç kızın babası, gerçekleşen duruşmada sanık için, "Kızımı öldürmek için 1 saatten fazla bekliyor, idam cezası yoksa en ağır cezayı alsın" dedi.

DHA

Kayseri'de korkunç cinayette hayatını kaybeden genç kızın acılı babası konuştu.

Melikgazi ilçesinde geçen yıl 13 Eylül'de saat 22.30 sıralarında bir restoranda garson olarak çalışan Edanur Çoban, iş çıkışı evine gittiği sırada arkasından gelen eski sevgilisi Gökhan Çatbaş'ın silahlı saldırısına uğradı.

Çoban, pompalı tüfekle açılan ateşle yere yığılırken, Çatbaş kaçtı.

Hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Çoban'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kaçan şüpheli Nevşehir'in Avanos ilçesi girişinde yakalanıp, tutuklandı.

Dava açıldı

Gökhan Çatbaş hakkında 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi ile dava açıldı.

Duruşma görüldü

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikincisi duruşmasına, sanık Çatbaş, SEGBİS aracılığı ile katıldı.

Edanur'un annesi Tuğba, babası Akın Çoban ile avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmayı Kayseri Baro Başkanı Ali Köse ile bazı kadın derneklerinin avukatları da takip etti.

Beraatini istedi

Duruşmada savunmaya yapan Çatbaş, "Diyeceğim bir şey yok, beraatimi istiyorum." dedi.

"Bu dünyada hapisten çıkmasın"

Edanur'un annesi Tuğba Çoban ise "Bittim, Allah bu dünyada hapishaneden, öbür dünyada cehennemden çıkartmasın." diye konuştu.

"İdam cezası yoksa en ağır cezayı alsın"

Edanur'un babası Akın Çoban da "Şahıs ilk duruşmada adli dengesinin yerinde olmadığını söylüyor ama internetten araştırma yapıp, ne kadar ceza alacağını hesaplamış. Himmetdede'den Avanos’a nasıl gideceğini öğrenmiş. Bir de olaydan önce alkol almış sonra da abdest alıp, namaz kılmış. Gerçekten hasta olan biri, bu kadar şeyi düşünebilir mi? Bu şahıs, 1 saatten fazla sırtındaki çantada, tüfek ile kızımı bekliyor. İnsan sevdiğine çiçekle mi gider, tüfekle mi? İdam cezası yoksa en ağır cezayı istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığı raporunun beklenmesi ve eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)