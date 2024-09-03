Kayseri'de eski sevgilisini öldürdü: 'İndirimsiz' ağırlaştırılmış müebbet verildi Melikgazi'de eski sevgilisi Edanur Çoban'ı pompalı tüfekle öldüren Gökhan Çatbaş davasının karar duruşmasında sanık için indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararı verildi. Çoban'ın annesi karardan memnun olduklarını belirterek 'Adalet yerini buldu' dedi.

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DHA

Kayseri'de eski sevgilisi tarafından öldürülen 18 yaşındaki Edanur Çoban davasında karar duruşması gerçekleştirildi.

Melikgazi ilçesinde yaşayan Edanur Çoban, Anbar Mahallesi'nde bulunan bir restoranda mesainisini tamamlayıp evine giderken arkasından gelen eski sevgilisi Gökhan Çatbaş'ın silahlı saldırısına uğradı.

ESKİ SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRÜP KAÇTI

Çoban, pompalı tüfekle açılan ateşle yere yığılırken, Çatbaş kaçtı. Edanur Çoban, hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli Nevşehir'in Avanos ilçesi girişinde yakalanıp, tutuklandı.

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü'nü kazanan, üniversite eğitimi için restoranda garsonluk yapıp harçlık biriktirdiği belirtilen Edanur Çoban, memleketi Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde toprağa verildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Gökhan Çatbaş hakkında, 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Gökhan Çatbaş ile Edanur Çoban'ın şikayetçi annesi Tuğba Çoban, babası Akın Çoban ve avukatları salonda hazır bulundu.

Davaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da müdahil oldu.

"KIZIMLA SANIĞIN TANIŞTIĞINI 10 GÜN ÖNCE ÖĞRENDİM"

Şikayetçi olduğunu söyleyen Tuğba Çoban, “Kızımın sanık ile tanıştığını 10 gün önce öğrendim. En ağır cezayı almasını istiyorum.” dedi.

Acısının çok büyük olduğunu belirten Akın Çoban ise “Kızım katledileli tam 357 gün oldu. Kızımın kafasından 17 saçma çıktı. Baba olarak ciğerim yanıyor.

Erciyes’in kanını getirip, ciğerime bassanız bu yangın sönmez. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum.” diye konuştu.

"TOPLUMA KAZANDIRILMAK İSTİYORUM" DEDİ

Beraatini ve tahliyesini istediğini söyleyen sanık Gökhan Çatbaş da “Hayatımda hiç suç işlememiş birisiydim. Bana; ‘Hayatında birini öldüreceksin’ deseler, hayatta inanmazdım. Yeniden topluma kazandırılmak istiyorum.

Beni de dışarıda bekleyen sevdiklerim ve ailem var. Türk adaletinin affına sığınıyorum. Böyle olmasını istemezdim. Çok pişmanım.” dedi.

İNDİRİMSİZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti sanık Gökhan Çatbaş’ı, ‘Tasarlayarak kadını kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanık hakkında hiçbir indirim maddesi uygulamadı. Karar sonrası Edanur Çoban’ın bazı yakınları sevinç çığlıkları atarken, bazıları da sinir krizi geçirdi.

"İSTEDİĞİMİZ SONUCU ELDE ETTİK"

Kayseri'de eski sevgilisi Edanur Çoban'ı (18) öldüren Gökhan Çatbaş'a (22) tutuklu yargılandığı davada hiçbir indirim maddesi uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesinin ardından, anne Tuğba ve baba Akın Çoban ile avukatları Betül Özbek ve Kayseri Baro Başkanı Ali Köse, adliye önünde basın açıklaması yapıp, kararı değerlendirdi.

Ailenin avukatı Betül Özbek, "1 yıllık hukuk mücadelemizin sonuna geldik. Neticesinde istediğimiz sonucu elde ettik." diye konuştu.

'KIZIMIN KANININ KARŞLIĞINI ADALETLE ALDIM'

Karardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Tuğba Çoban, "Çok sevinçliyim. Bunlar sevinç gözyaşları. Adalet yerini buldu. Kızımın kanı asfaltlarda kalmadı. Polise, savcıma, avukatıma güvendim. Benim yavrumun kanını asfaltta bırakmadılar.

Karşı tarafa hiçbir tahrik yapmadan adaletli bir şekilde savunmamızı yaptık. Sonucumuz çok güzel oldu. Biz, bir insana silah doğrultacak kişiler değiliz. Ben kızımın kanının karşılığını adaletle aldım." dedi.

"KIZIMIN KANI YERDE KALMADI"

Akın Çoban ise "Tüm avukatlarımıza teşekkür ediyorum. Kanla beslenen insanlar değiliz. Devletimize güveniyorduk. İlk günden beri 'Allah'ın adaleti daha büyük' dedik.

Buradaki hesabımız dürüldü. Mahşerdeki o toplantıya herkes katılacak. Öbür dünyada iki elim yakasında olacak. Hakkımı helal etmiyorum. Kızımın kanı elhamdülillah yerde kalmadı.

"KIZIMIN KATİLİ DE GÜN YÜZÜ GÖRMEYECEK"

İlk günden beri ciğerim yanıyor. Ben, bir babayım. Bu yaşta evlat acısı yaşadım. Şu Erciyes'in karını getirin, ciğerime basın sönmez ama ağırlaştırılmış müebbet beni rahatlattı. Kızım belki geri gelmeyecek ama verilen karar beni rahatlattı.

Kızımın katili de gün yüzü görmeyecek. Bir insan sevinir mi? Seviniyor. Şimdi 100 kilometre yol gidip Nevşehir'de kızımın mezarında müjdeli haberi vereceğim." diye konuştu.

"YARGIYA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Kayseri Baro Başkanı Ali Köse de "Cezasız kalmaması için uğraştık. Bugün verilen karar, kamuoyunu tatmin eden bir karar olmuştur. Bu karar nedeniyle de yargıya teşekkür ediyorum." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)