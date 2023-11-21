Kayseri'de eski sevgilisinin ölümüne sebep olan sanığın cezası müebbede çıktı 19 yaşındaki eski sevgilisi Şeyda Kocaoğlu'nu takip edip, şerit ihlali yaparak aracını sıkıştırmasıyla ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan Enes Satılmış'ın cezası 8 yıl 9 aydan müebbede çıktı.

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DHA

Kayseri'de Melikgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesi Kocasinan Caddesi'nde Enes Satılmış yönetimindeki otomobil, Şeyda Kocaoğlu'nun kullandığı otomobil ve karşı yönden gelen Y.Y. idaresindeki kamyonetle çarpıştı.

Kazada sürücüler Kocaoğlu ve Y.Y. ile kamyonetteki D.B. yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Şeyda Kocaoğlu, kazadan 2 gün sonra hayatını kaybetti.

Enes Satılmış ise gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Soruşturma başlatıldı

Kazada ölen sürücü Şeyda Kocaoğlu'nun ailesinin, kazaya karışan Enes Satılmış'ın, kızlarının eski sevgilisi olması ve bazı tehdit mesajları attığını iddia etmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada sanık Satılmış hakkında, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan iddianame hazırlandı.

8 yıl 9 ay hapis cezası

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 13 Mart'ta görülen davanın karar duruşmasında sanık Enes Satılmış, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaoğlu'nun şikayetçi ailesinin avukatları Bengü Bilgin ve Ayşegül Kocaoğlu'nun itirazıyla dosya, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. Dosyanın geldiği 2'nci Ceza Dairesi yapılan inceleme sonrası, dosyada bozma kararı verdi.

Ceza dairesi, bozma kararında sanığın olası kastla hareket ettiği ve bu yüzden eksik ceza tayin edildiği gerekçesiyle dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.

Yeniden yargılandı

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bozma kararının ardından tutuklu sanık Enes Satılmış, yeniden hakim karşısına çıktı.

Salonda Şeyda Kocaoğlu'nun şikayetçi babası Serkan Kocaoğlu ve avukatları hazır bulundu.

Sanık Satılmış, burada yaptığı savunmada şunları söyledi:

Takip amacım olsa önüne neden geçeyim? Sol şeritte hızlıca gidiyordum. Arkamdan araç geldiğini görünce yol verdim. Asla şeridimden çıkmadım. Şeyda ile 3 yıl birlikteliğimiz oldu ama bu sürede nereden baksanız 30 defa ayrılmışızdır. Attığım mesajlar ayrılık mesajlarıydı. Hiçbir zaman öldürmek gibi bir amacım yoktu. Bugüne kadar kılına dahi zarar vermedim. Ben böyle bir şey yapacak insan değilim. 1 yıldır eğitimimden geri kaldım. Tahliyemi istiyorum.

"Kaza değil, cinayet"

Baba Serkan Kocaoğlu itirazında şunları söyledi:

Bu olay bir trafik kazası değildir. Bu bir cinayettir. Evet kızım kendisini seviyordu. Sanık, kızımı tehdit etmiştir. Kızımın ehliyeti varken, sanığın olay tarihinde ehliyeti yoktur. En ağır cezayı almasını istiyorum.

Müebbet verildi

Mahkeme heyeti, yaptığı yargılama sonucu sanık Enes Satılmış'ı, 'Olası kastla kadını kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Ardından takdiri indirim uygulanarak cezası müebbede düştü.

Heyet, sanık hakkında 'iyi hal' indirimi uygulamadı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)