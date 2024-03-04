Kayseri'de esnaf cinayeti: O anlar kamerada İki esnaf arasında çıkan tartışma kısa sürede hararetlenerek silahlı çatışmaya döndü. Çatışma sırasında bir kişi hayatını kaybederken, diğeri yaralı halde olay yerinden kaçtı. O anlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Kayseri'de esnaf kavgası kanlı bitti...

Melikgazi ilçesinde sabah saatlerinde, sokak üzerinde iki esnaf olan Osman T. ile L.T. arasında tartışma çıktı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede hararetlenerek kavgaya dönüştü.

Karşılıklı ateş açtılar

Bunun üzerine fırına gelen Osman T., L.T.'ye ateş açtı.

L.T. de yanındaki silahı çıkararak Osman T.'yi kurşun yağmuruna tuttu.

Bacaklarından yaralanan L.T. olayın ardından kendi imkanları ile hastaneye giderken, vatandaşların ihbarı üzerine fırına sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede Osman T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

O anlar kameralara yansıdı

İkili arasında yaşanan korkunç çatışma anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Çocuğunu korumak için kendini siper etti

Görüntülerde, olay anında fırında bulunan bir kadının çocuğunu kurşunlardan korumak için kendini siper ettiği görüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)