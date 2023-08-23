Kayseri'de evde yangın çıktı! 5 kişi zehirlendi Sebebi bilinmeyen bir nedenle 3 katlı müstakil bir evde çıkan yangına ekipler tarafından kontrol altına alınırken çıkan yangında 5 kişi zehirlenerek tedavi altına alındı.

İHA Yangınlar vatandaşları zor duruma sokmaya devam ediyor... Yurt genelinde etkili olan orman yangınları onlarca hektar alana zarar verdi. Öte yandan Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 3 katlı müstakil bir evin 1. katında bulunan eşyalar henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yandı. Dumanı fark eden ev sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipler sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. 5 kişi zehirlendi Yangında evin 2. katında bulunan ve yoğun dumandan zehirlenen 3'ü çocuk 5 kişi, olay yerindeki ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın kontrol altına alındı Çıkan yangında itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.