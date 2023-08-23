Kayseri'de evde yangın çıktı! 5 kişi zehirlendi

Yangınlar vatandaşları zor duruma sokmaya devam ediyor...
Yurt genelinde etkili olan orman yangınları onlarca hektar alana zarar verdi.
Öte yandan Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 3 katlı müstakil bir evin 1. katında bulunan eşyalar henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yandı.
Dumanı fark eden ev sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipler sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.
5 kişi zehirlendi
Yangında evin 2. katında bulunan ve yoğun dumandan zehirlenen 3'ü çocuk 5 kişi, olay yerindeki ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yangın kontrol altına alındı
Çıkan yangında itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.