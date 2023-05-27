Kayseri'de feci ölüm: Anne ve iki çocuğu 13. kattan aşağı düştü Kayseri'nin Melikgazi İlçesi'nde balkondan düşmek üzere çocuğunu kurtarmak isteyen anne, kucağındaki çocukla birlikte 13. kattan aşağı düştü. Olayda anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti.

DHA Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Esentepe Mahallesi Girne Şehitler Caddesi üzerinde bulunan 14 katlı binanın 13. katında meydana gelen olayda, iddiaya göre balkondan düşme tehlikesi olan çocuğunu kurtarmak isteyen anne, kucağındaki çocukla birlikte aşağı düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Anne ve iki çocuğu da hayatını kaybetti Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde anne ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Yakınları sinir krizi geçirdi Olayı duyan yakınları ise adrese gelerek sinir krizi geçirdi. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.