Kayseri’de FETÖ hücre evlerine baskın: 4 gözaltı

- Kayseri'de Terörle Mücadele ekipleri, eş zamanlı operasyonla FETÖ üyelerinin saklandığı hücre evlerine baskın yaptı.
- "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi gözaltına alındı.
- Emniyet yetkilileri, terörle mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyelerinin kaldığı hücre evlerine yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Örgüt mensuplarını deşifre etmeye yönelik teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere baskın yapıldı.
HÜKÜM GİYEN 4 FETÖ'CÜ YAKALANDI
Operasyonda, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan haklarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç polis E.S. (44), ihraç komiser yardımcısı E.K. (50), ihraç üsteğmen S.A. (34) ve Ü.B. (53) saklandıkları adreste gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, terör örgütlerine yönelik mücadelenin kesintisiz ve kararlı şekilde devam edeceği vurgulandı.