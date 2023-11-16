Kayseri'de fırtına nedeniyle inşaatın çatısından düşen işçi can verdi

DHA
Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'nde inşaat işçisi Orhan Ç. (53), inşaatın çatısında çalıştığı sırada aniden etkili olan sağanak ve fırtınaya yakalandı.
Fırtınanın etkisiyle çatıdan kopan panellerden biri Orhan Ç.'ye çarptı.
Orhan Ç., dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten toprak zemine düştü.
İnşaat çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde can verdi
Adrese gelen ekipler, Orhan Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Orhan Ç.'nin cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış