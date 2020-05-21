Kayseri'de freni boşalan kamyon araçlara çarptı

Önce bir iş yerine, ardından 6 araç ile yol kenarında yürüyen 2 kişiye çarpan kamyon kazasında, 5 kişi yaralandı.

Kayseri ile Erciyes Kayak merkezi arasındaki yolun Hisarcık Mahallesi'nde, Kadir Çolak'ın kullandığı boş hafriyat kamyonu, freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı.

ARAÇLARA VE 2 YAYAYA ÇARPTI

Kamyon, önce yol kenarındaki iş yerinin duvarına, daha sonra yola savrularak, seyir halindeki 4 otomobil ile yol kenarında yürüyen anne ve kızına çarptı.

Ardından park halindeki kamyonet ve motosiklete çarpan kamyon, en son bahçe duvarına çarparak durabildi.

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5 YARALI

Yol kenarındaki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada, kamyon şoförü, anne ve kızı ile birlikte toplam 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

"ANNE VE KIZI KAMYONUN ALTINA ALDI"

Görgü tanığı Ali Bayram, "Kamyon korna çalarak yoldan geliyordu. Önce komşunun dükkanına çarptı. Daha sonra bizim olduğumuz yere yöneldi. Anne ve kızı kamyonun altında kaldı. Son olarak duvara çarparak durdu" dedi.