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İHA

Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki Sahabiye Mahallesi Konak Caddesi'ndeki bir evde, 17 yaşındaki M.C. ile annesi 44 yaşındaki T.C. arasında, yalnızken başlayan bir tartışma büyüdü. Öfkesine hakim olamayan M.C., eline aldığı bıçakla annesini defalarca bıçakladı.

AĞIR YARALI ANNE, HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, T.C.'nin göğüs ve sırt bölgesinden aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybettiğini tespit etti. Savcı ve polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından T.C.'nin cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Annesini öldüren M.C., polis ekiplerince gözaltına alındı. Acı haberi duyan aile yakınları eve gelerek büyük bir üzüntü yaşadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.