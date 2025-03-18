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İHA

Kayseri'nin Tomarza ilçesi Pusatlı Mahallesi'ndeki mahalle bakkalında yaşanan olayda, bir hayırsever, mahalle bakkalına geldi.

Hayırsever, mahallenin borçlarının bulunduğu veresiye defterindeki tüm borçları kapattı.

"BAKKALIMIZA BORCU OLAN BÜTÜN VATANDAŞLARIMIZIN BORCUNU HAYIRSEVER BİR AĞABEYİMİZ ÜSTLENMİŞTİR"

Bu hareketin örnek olması gerektiğini kaydeden mahalle muhtarı ve bakkal sahibi Halil Tanırgan, şöyle dedi:

Pusatlı Mahallemizde yine örnek bir davranış sergilendi. Bakkalımıza borcu olan bütün vatandaşlarımızın borcunu hayırsever bir ağabeyimiz üstlenmiştir. Allah ondan razı olsun.

VERESİYE DEFTERİNİ SOBADA YAKTI

Hayırseverin bu hareketi takdir topladı..

Öte yandan Tanırgan, borçların kapatılmasının ardından veresiye defterini sobada yaktı.