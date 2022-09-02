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    Kayseri'de gündüz gözüyle tırdan 9 bin TL'lik mazot çaldılar

    Gündüz vakti bir tırdan 9 bin TL’lik mazot çalan şahıslar ile çeşitli hırsızlık olayına karışan 4 şahıs, polis tarafından yakalandı.
    • 02.09.2022 - 05:09
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    Kayseri'de gündüz gözüyle tırdan 9 bin TL'lik mazot çaldılar

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri hırsızlık olaylarına karışan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

    Binlerce liralık mazot ve çeşitli mazleme çaldılar

    Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; otobandan 9 bin TL’lik mazot ve 2 bin TL değerinde malzeme, 45 bin TL değerinde çeşitli ev eşyası ve 125 adet pik makina gövdesi çalınması olaylarına karıştığı tespit edilen 4 şahıs yakalandı.

    Yakalanan şahıslar işlemleri tamamlanmak üzere emniyete götürüldü.

    Kayseri’de güpegündüz tırdan mazot hırsızlığı - VİDEO

    Mazot hırsızlığı güvenlik kamerasında

    Öte yandan hırsızların bir otobanda bulunan tırın yanına gelerek, tırın deposunu açtıkları ve tırda bulunan mazotu kendi araçlarından bulunan büyük bidonlara doldurma görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

    Kayseri de gündüz gözüyle tırdan 9 bin TL lik mazot çaldılar #1


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