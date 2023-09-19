Kayseri'de hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı

İHA
Kayseri'de hırsızlık operasyonu...
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Kamera görüntülerini inceleyen ekipler kimlikleri tespit edilen 12 şüpheli şahsı yakalamak için 115 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyonlar düzenledi.
Şüpheliler yakalandı
Operasyonda 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)