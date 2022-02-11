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    Kayseri'de hırsızlık yapan 5 kadın yakalandı

    Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 kadın, mahkemece tutuklandı.
    • İHA
    • 11.02.2022 - 08:50
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    Kayseri'de hırsızlık yapan 5 kadın yakalandı

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte son zamanlarda meydana gelen ikametten hırsızlık ve iş yerinden hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı.

    S.Y. (40), L.K. (30), F.G. (25), B.Y. (23), S.F. (20) Ü.G. (54) ve S.Y. 'nin (28) gerçekleşen 4 farklı hırsızlık olayında iş yerinden bin 500 TL değerinde gıda malzemesi hırsızlığı ve 3 farklı ikametten 273 bin TL'lik ziynet eşyası ve silah hırsızlığına karıştığını tespit eden ekipler, operasyon düzenlendi.

    5 HIRSIZ TUTUKLANDI

    Şüpheliler, düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalanırken, yapılan incelemede Ü.G.'nin 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

    Emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen S.Y., S.Y., L.K., F.G. ve B.Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Kayseri de hırsızlık yapan 5 kadın yakalandı #1

    Kayseri de hırsızlık yapan 5 kadın yakalandı #2


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