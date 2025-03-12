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Kayseri'de hırsızlık yaparken yakalanan 2 çocuğun dosyası kabarık çıktı

Kayseri'de hırsızlık yaparken yakalanan 2 çocuğun dosyası kabarık çıktı Talas ilçesinde tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 genç kız yakalandı. 16 ve 14 yaşındaki çocukların toplamda 62 adet suç kaydı olduğu tespit edildi.