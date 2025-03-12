Kayseri'de hırsızlık yaparken yakalanan 2 çocuğun dosyası kabarık çıktı

İHA
Kayseri'nin Talas ilçesinde art ada yaşanan hırsızlık olayları sonrası güvenlik güçleri harekete geçti.
Son olarak bir markette tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık yapıldığı ihbarı alındı.
İhbar üzerine Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
14 VE 16 YAŞINDAKİ HIRSIZLAR YAKALANDI
Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.
TOPLAM 62 ADET SUÇ KAYITLARI VAR
Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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