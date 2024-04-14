Kayseri'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

DHA
Kayseri'nin Develi ilçesi Soysallı Mahallesi yakınlarında Seyfettin Arslan idaresindeki otomobil ile Enver Caner yönetimindeki otomobil, sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kafa kafaya çarpıştı.
Kazada sürücüler ile yolcular Dilara Genç, Teyfik Can Genç, Zeynep Ela Genç ve Meryem Arslan yaralandı.
Ekipler sevk edildi
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı.
Soruşturma sürüyor
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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