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Kayseri'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Kayseri'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı Develi ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.