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İHA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda meydana gelen kazada H.T. idaresindeki işçi servisi kırmızı ışıkta bekleyen 5 araca çarptı.

Çarpmanın etkisi ile araçlar yol kenarındaki bir iş yerinin önüne savrulurken serviste bulunan 6 kişi ile birlikte toplam 7 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YAŞANAN KAZA KAMERADA

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yol üzerinde güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.