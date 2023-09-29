Kayseri'de işçileri taşıyan midibüs devrildi: 6 kişi yaralandı
DHA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi İnecik Mahallesi'nde Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrika işçilerinin taşındığı Cengiz D. (58) yönetimindeki servis midibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.

Kazada 6 kişi yaralanırken çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kayseri'de fabrika işçilerinin taşındığı servis midibüsü devrildi: 6 yaralı #3

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)