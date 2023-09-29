Kayseri'de işçileri taşıyan midibüs devrildi: 6 kişi yaralandı

DHA
Kayseri'nin Melikgazi ilçesi İnecik Mahallesi'nde Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrika işçilerinin taşındığı Cengiz D. (58) yönetimindeki servis midibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.
Kazada 6 kişi yaralanırken çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)