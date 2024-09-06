Kayseri'de kadın cinayeti! Arkadaşı tüfekle vurdu Kayseri'de Hatice Gül, tartıştığı arkadaşı M.B. adlı erkek tarafından tüfekle vurularak öldürüldü..

DHA

Kayseri'de cinayet..

Saat 08.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 5'inci Cadde'deki fabrikanın bahçesinde meydana gelen olayda, Hatice Gül ile arkadaşı M.B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

TÜFEKLE VURDU

Büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. M.B., yanındaki tüfekle Hatice Gül'ü vurdu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Hatice Gül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Gül'ün cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)