Kayseri'de kamyonet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı Kayseri'de kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 2'si ağır 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi General Emir Mahallesi'nde kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı.

Kazanın etkisiyle kamyonet kaldırıma çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2'si ağır 5 yaralı

Araçlarda bulunan 5 yaralı ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilirken yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)